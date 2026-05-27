SALERNO. ERSILIA TROTTA (FRATELLI D’ITALIA): “DARO’ IL MASSIMO PER SALERNO ED I SALERNITANI”

“La mia elezione in consiglio comunale mi conforta sul lavoro effettuato. Ringrazio i tanti amici che mi sono stati vicini in queste intense settimane e che non hanno ceduto un millimetro da una dura battaglia elettorale a difesa di identità, tradizione e futuro.

Darò il mio massimo contributo per Salerno e i Salernitani.”

Lo dichiara Ersilia Trotta, eletta Consigliere Comunale di Salerno nella lista di Fratelli d’Italia.

Ringrazio tutto il partito, a cominciare dall’on. Edmondo Cirielli, che ha creduto i me e nella comunità che mi ha accompagnato.

Ora al lavoro per Salerno con una opposizione dura e vera.