SALERNO. ERSILIA TROTTA (FRATELLI D’ITALIA): “DARO’ IL MASSIMO PER SALERNO ED I SALERNITANI”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“La mia elezione in consiglio comunale mi conforta sul lavoro effettuato. Ringrazio i tanti amici che mi sono stati vicini in queste intense settimane e che non hanno ceduto un millimetro da una dura battaglia elettorale a difesa di identità, tradizione e futuro.
Darò il mio massimo contributo per Salerno e i Salernitani.”

Lo dichiara Ersilia Trotta, eletta Consigliere Comunale di Salerno nella lista di Fratelli d’Italia.
Ringrazio tutto il partito, a cominciare dall’on. Edmondo Cirielli, che ha creduto i me e nella comunità che mi ha accompagnato.
Ora al lavoro per Salerno con una opposizione dura e vera.

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