DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA UNA MOZIONE PER LIMITARE I COSTI DELLA RCA AUTO

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato all’unanimità la convalida dell’elezione delle Consigliere regionali Leonilde Romano (FDI) ed Angela Parente (FI). Il Presidente Massimiliano Manfredi ha, inoltre, comunicato all’assemblea legislativa campana che, a seguito delle dimissioni, da consigliere regionale campano, del Vice Ministro, Edmondo Cirielli, i Gruppi di minoranza hanno eletto il capogruppo di FdI, Gennaro Sangiuliano, Capo dell’Opposizione.

Il Consiglio ha, poi, approvato all’unanimità, con 43 voti favorevoli, la proposta di legge “Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali. Adeguamento legge regionale 13/1996 alle disposizioni previste dal decreto legislativo 235/2012”, introdotta all’Assemblea dal Presidente della I Commissione consiliare permanente, Ciro Buonajuto (Casa Riformista-Italia Viva-Noi di Centro), che ha spiegato: “la proposta di legge costituisce un’operazione tecnico formale di adeguamento della Legge regionale a quella nazionale, emanata in attuazione della cosiddetta Legge Severino, adeguamento già effettuato da parte degli uffici alla luce della acclarata competenza legislativa nazionale in materia”.

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità la Mozione sul tema “Intervento della Regione Campania per la riduzione delle disparità territoriali nei premi RC auto e richiesta di tariffa unica nazionale per automobilisti virtuosi” ad iniziativa dei consiglieri Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra).