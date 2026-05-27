NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “AFFIDATI LAVORI PER LICEO DE LORENZO VICO

Prosegue il programma di interventi sulle scuole cittadine.
Sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento della facciata sud del complesso scolastico che ospita il II Istituto Comprensivo “De Lorenzo” e il Liceo Classico “G.B. Vico”.
Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.
L’intervento, in compartecipazione con la provincia di Salerno, prevede opere di recupero e riqualificazione della facciata per migliorare sicurezza, decoro e conservazione dell’edificio.
Investire sulle scuole significa investire sul futuro della città.
Continuiamo a lavorare per garantire edifici più sicuri e funzionali per studenti e personale scolastico.