ANTONIO IANNONE (FDI): “BENE VOTO UNANIME SU TUTELA VITTIME IN COSTITUZIONE”

“Il voto di oggi conferma che entro la fine della legislatura si puo’ approvare la modifica della Costituzione. C’è’ convergenza di tutte le forze politiche nel modificare l’articolo 24. L’auspicio e’ ora che la Commissione Affari Costituzionali del Senato riprenda rapidamente l’esame essendo trascorsi gia’ i tre mesi necessari dalla prima approvazione nella Camera Alta. Questo principio giuridico da sancire puo’ diventare patrimonio di tutti.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, primo firmatario del progetto di legge costituzionale depositato in Senato.