SALERNO, AL VIA IL TOTO GIUNTA: DENTRO I PRIMI DELLE LISTE DI DE LUCA E DUE SUPER TECNICI

E’ già Toto Giunta, a Salerno, dopo la conclusione della tornata elettorale che ha visto De Luca vincere al primo turno, senza sfondare tra gli elettori, mantenendo la stessa percentuale di Enzo Napoli del 2021 e, addirittura, con un consigliere comunale di maggioranza in meno. Trapelano, già, le prime indiscrezioni per la composizione della futura Giunta Comunale dove, salvo clamorosi colpi di scena, troveranno spazio tutti i primi degli eletti nelle liste che hanno ottenuto almeno due consiglieri comunali: Savastano (Progressisti), Ferrara (A Testa Alta), De Roberto (Salerno per i Giovani), Calzaretti (Avanti Salerno) e Falcone (Cristiani Democratici). De Luca potrebbe trattenere alcune deleghe, a cominciare da quella per l’Urbanistica, mentre per Bilancio ed Ambiente circola la voce di due super tecnici, pescati anche all’interno del mondo accademico.

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