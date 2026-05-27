ALBERICO GAMBINO (ECR-FDI) RICORDA GARGANI: “SCOMPARE UN RIFERIMENTO UMANO E POLITICO”

«Con la scomparsa di Giuseppe Gargani la Campania, l’Italia e l’Europa perdono uno stimato interprete della storia politica e giuridica degli ultimi decenni. Per molti, è stato un uomo che ha saputo coniugare la profonda dottrina del diritto con una sincera capacità di ascolto e di azione al servizio della comunità».

Con queste parole l’europarlamentare Alberico Gambino esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargani, già parlamentare europeo del gruppo PPE.

«Peppino Gargani è stato un punto di riferimento per tante generazioni di amministratori e per la classe politica — continua Gambino — La sua autorevolezza, dimostrata sia in Parlamento come Sottosegretario di Stato al Ministero di Grazia e Giustizia che a Bruxelles, dove ha presieduto con enorme prestigio la Commissione Giuridica, è la testimonianza di una politica intesa come altissima missione, studio rigoroso e visione strategica. Sapeva guardare lontano, ma senza mai recidere quel legame viscerale e fecondo con la sua terra d’origine».

L’onorevole Gambino sottolinea anche la sua eredità morale e politica. «In un momento storico in cui la politica rischia spesso di appiattirsi sull’immediatezza, di essere distante dai bisogni dei territori e lontana dal valore della partecipazione attiva, l’esempio di Gargani ci ricorda l’importanza della competenza, del rispetto istituzionale e della centralità dei valori cristiani, democratici, identitari di Patria.

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