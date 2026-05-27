DAL 26 GIUGNO IN AULA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER LE POLITICHE: RESTA INCOGNITA SU PREFERENZE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

L’esame della legge elettorale sarà in aula alla Camera dal 26 giugno. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Entro la fine dell’Estate 2026, come richiesto dal Presidente della Repubblica Mattarella, il Parlamento concluderà l’iter per la discussione e l’approvazione della nuova Legge Elettorale che si muove attorno al principio della stabilità di Governo, con un premio di maggioranza a favore della coalizione vincente ma anche sulla eliminazione dei collegi uninominali. Resta, ancora da chiarire, cosa faranno le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per garantire un collegamento tra candidati e territori, circostanza che, in parte, era coperta proprio dall’istituto del Collegio Uninominale. Probabile che, in corso di discussione venga avanzata la proposta di inserire le preferenze per l’elezione di Deputati e Senatori: a quel punto sarà chiaro chi, tra i diversi partiti, vuole davvero che la scelta torni nelle mani degli elettori.

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