SALERNO, GIUNTA DE LUCA. IPOTESI SAVASTANO VICE, NEL PSI SPAZIO AD UN ESTERNO: SILVANO DEL DUCA

Nino Savastano, con ogni probabilità, sarà nominato Vice Sindaco di Salerno dal neo eletto primo cittadino Vincenzo De Luca. E’ una delle ipotesi che, in queste ore, circola con insistenza per dare un importante riconoscimento al consigliere comunale eletto con il maggior numero di preferenze. E non solo. Sul nome di Savastano si sta costruendo anche un eventuale futuro per la città di Salerno, come nome sul quale puntare per proseguire il solco del percorso politico di Vincenzo De Luca. Intanto, all’interno del Psi di Enzo Maraio, c’è una clamorosa novità: il partito, infatti, potrebbe indicare per il ruolo di assessore al Comune di Salerno il nome dell’attuale Segretario Provinciale Silvano Del Duca, lasciando in panchina gli attuale tre consiglieri eletti: Calzaretti, Natella (Assessore uscente all’ambiente) e Cammarota.

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