VERSO LE POLITICHE 2027. GIORGIA MELONI: “CENTRO SINISTRA NON E’ FORTISSIMO SUI PRONOSTICI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Anno di logoramento per il governo? ”L’opposizione ci scommette da prima che ci insediassimo. Ci dava per spacciati dopo massimo sei mesi e siamo diventati il secondo governo più longevo della storia d’Italia e uno dei governi più stabili d’Europa. Direi che sui pronostici la sinistra non è fortissima”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ‘Mattino Cinque’ su Mediaset.

”L’ultimo pronostico che ha fatto Elly Schlein era: vinciamo a Venezia, mandiamo a casa la Meloni e a Venezia ha vinto il centrodestra”.

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