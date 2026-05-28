VERSO LE POLITICHE 2027. GIORGIA MELONI: “CENTRO SINISTRA NON E’ FORTISSIMO SUI PRONOSTICI”

Anno di logoramento per il governo? ”L’opposizione ci scommette da prima che ci insediassimo. Ci dava per spacciati dopo massimo sei mesi e siamo diventati il secondo governo più longevo della storia d’Italia e uno dei governi più stabili d’Europa. Direi che sui pronostici la sinistra non è fortissima”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ‘Mattino Cinque’ su Mediaset.

”L’ultimo pronostico che ha fatto Elly Schlein era: vinciamo a Venezia, mandiamo a casa la Meloni e a Venezia ha vinto il centrodestra”.