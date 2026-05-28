SALERNO. LUCIA VUOLO (LEGA): “DE LUCA SINDACO A 77 ANNI, CITTA’ FATICA A RINNOVARSI”

“I dati pubblicati da Youtrend nell’immagine allegata parlano chiaro e fotografano una realtà su cui è impossibile girarsi dall’altra parte: con i suoi 77 anni, Vincenzo De Luca ritorna alla guida di Salerno come il sindaco più anziano d’Italia tra i comuni con oltre 100mila abitanti. Un primato che rappresenta la plastica dimostrazione di una città bloccata, che fa un’immensa fatica a rinnovarsi e a dare spazio, nei ruoli chiave, alle nuove generazioni”. Lo dichiara in una nota la già europarlamentare della Lega, On. Lucia Vuolo.

“Mentre l’Italia e l’Europa corrono verso il futuro, richiedendo a gran voce volti nuovi e la freschezza delle generazioni più recenti alla guida della macchina amministrativa, Salerno compie un passo indietro nel tempo. Il risvolto più doloroso di questo primato anagrafico – sottolinea l’On. Vuolo – è il parallelismo con la condizione giovanile nel nostro territorio. Se la città è costretta a richiamare il passato per amministrare il presente, è perché per troppi anni si è tolta ai ragazzi la speranza. Oggi i nostri giovani si trovano davanti a un bivio: o fare le valigie per cercare opportunità altrove, oppure restare in una città in cui spesso non credono più, rinunciando persino a votare. L’astensionismo e la fuga dei cervelli sono il prezzo più alto di questo immobilismo”.

“Sul piano squisitamente istituzionale, e al di là delle ovvie distanze politiche, rivolgo comunque un augurio di buon lavoro al Sindaco De Luca e a tutto il neoeletto Consiglio Comunale”, continua l’eurodeputata. “In questo contesto, il mio auspicio più caloroso va a quella sparuta presenza giovanile che è riuscita a entrare in assise: a questi ragazzi, a prescindere dal loro colore politico, auguro di cuore di fare la differenza, di portare idee fresche e di scardinare vecchie logiche. Dimostrate che Salerno ha ancora un futuro da scrivere”.

“Un capitolo a parte merita la straordinaria battaglia della Lega, che ha corso con coraggio sotto il simbolo di ‘Prima Salerno’. Voglio rivolgere un ringraziamento profondo e sentito a tutta la lista e, in modo particolare, al nostro capolista e consigliere uscente Dante Santoro. Nonostante una sfida elettorale difficilissima e totalmente in salita, Dante ha dimostrato ancora una volta il suo immenso valore e il suo legame con il territorio, raccogliendo ben 900 preferenze. Anche se il meccanismo elettorale non gli ha consentito la rielezione, il suo encomiabile impegno profuso durante il mandato e in quest’ultima tornata elettorale resta un patrimonio di coerenza e passione politica fondamentale per noi e per tutta la città”, conclude l’On. Vuolo.