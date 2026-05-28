SALERNO. ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “SAREMO IN CONSIGLIO COMUNALE CON OPPOSIZIONE RESPONSABILE E COSTRUTTIVA”

“Il risultato ottenuto dalla nostra lista alle amministrative di Salerno rappresenta per noi un motivo di soddisfazione e, soprattutto, una responsabilità importante nei confronti dei cittadini che hanno scelto di darci fiducia. In un contesto politico complesso, abbiamo cercato di affermare una proposta seria, credibile e concreta, radicata nei temi dell’amministrazione.”

Lo dichiara il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

Saremo in Consiglio comunale con uno spirito di opposizione responsabile e costruttiva, come abbiamo sempre fatto. Questo significa vigilare con attenzione e rigore sull’operato della maggioranza e, contestualmente, avanzare proposte concrete nell’interesse della città.

Ringraziamo tutti i candidati, i militanti e le tante persone che hanno sostenuto e sostengono questo percorso con entusiasmo e passione.