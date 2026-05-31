CHIARA APPENDINO (M5S): “LE PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA SONO NECESSARIE, SCHLEIN NON ABBIA PAURA”

“Le primarie sono la via maestra per scegliere il leader della coalizione, non c’è motivo di esitare. Se non facciamo le primarie, ditemi come scegliamo il leader della coalizione.” Lo ha dichiarato la deputata M5S Chiara Appendino intervistata da Piero Chiambretti alla trasmissione “Fin che la barca va” (Rai3). “Poi se qualcuno ha paura, lo dica. Elly Schlein? L’abbiamo vista arrivare, spero che la vedremo anche confrontarsi serenamente in un passaggio democratico con Giuseppe Conte e con chi vorrà partecipare”. E alla successiva domanda provocatoria del conduttore su chi sceglierebbe tra i due leader, l’ex sindaca ha poi risposto divertita: “Sicuramente Giuseppe, che vuol dire Movimento 5 Stelle, che vuol dire casa mia”.

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