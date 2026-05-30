GIANPIERO ZINZI (LEGA): “BENE TONI DIALOGANTI PRESIDENTE FICO SU CPR A CASTEL VOLTURNO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Accogliamo con favore le parole del presidente Fico quando afferma di non voler andare allo scontro con il governo sul Cpr di Castel Volturno. È esattamente ciò che abbiamo sostenuto fin dall’inizio: su temi così delicati serve collaborazione istituzionale, non mobilitazioni ideologiche o contrapposizioni alimentate insieme a comitati e centri sociali”. Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

“Detto questo – precisa -, resta una differenza politica di fondo che non possiamo nascondere: noi continuiamo a ritenere che Castel Volturno abbia bisogno sia di sviluppo sia di sicurezza. Contrapporre le due cose è un errore. Rigenerazione urbana, investimenti, riqualificazione del litorale e rilancio del masterplan domizio-flegreo devono diventare una priorità. Noi auspichiamo si possano finalmente vedere risultati concreti dopo troppi anni di annunci e di inerzia da parte del governo regionale. Ma tutto questo non esclude la necessità di strumenti che consentano allo Stato di governare in maniera seria e ordinata il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Il Cpr non è un centro contro l’inclusione e non riguarda chi lavora onestamente o costruisce il proprio futuro in Italia. Riguarda esclusivamente soggetti privi di titolo a restare sul territorio nazionale, spesso già destinatari di provvedimenti di espulsione e in diversi casi segnalati per pericolosità. Il Cpr produrrà anche un progressivo e inaspettato effetto spopolamento degli irregolari”.

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