SALERNO, LA GIUNTA DE LUCA. NICOLA CIANCIO DA ECOAMBIENTE AL BILANCIO: UNA DONNA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

C’è Nicola Ciancio, attuale Presidente di Ecoambiente, come primo nome della lista dei tecnici di cui il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca potrebbe avvalersi per la composizione della futura giunta Comunale. Ciancio, che vanta una lunga esperienza nel settore dei bilanci degli enti pubblici, potrebbe lasciare spazio ad Ecoambiente dove – a quanto si apprende – dovrebbe arrivare l’ex primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli, rimasto, nelle ultime settimane, ai margini della campagna elettorale. La novità piu’ importante riguarda anche la delicata carica di Presidente del Consiglio Comunale: l’idea di De Luca è quella di candidare ed, ovviamente, far eleggere una delle prime elette nelle liste della sua coalizione. In corsa ci sarebbero Paola De Roberto, Paky Memoli e Gaetana Falcone.

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