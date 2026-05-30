SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE HA GIA’ PRONTA LA NUOVA GIUNTA: ECCO TUTTI I NOMI

Dopo il roboante risultato elettorale della scorsa settimana, il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, giunta al suo terzo mandato consecutivo alla guida del centro dell’Agro, si prepara a varare anche la nuova squadra di Governo. Le deleghe saranno ufficializzate solo nel corso della prossima settimana ma, ecco, tutti i nomi che compongono la nuova Giunta Comunale di San Valentino Torio.

In Giunta ci saranno come Vice Sindaco Rossanna Ruggiero mentre a completare la squadra dell’esecutivo comunale di San Valentino Torio ci saranno i consiglieri comunali Ferrante, Zuottolo, Russo e Pascale.

La Presidenza del Consiglio Comunale, invece, andrà alla Consigliera Comunale Garofalo.