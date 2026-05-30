SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE HA GIA’ PRONTA LA NUOVA GIUNTA: ECCO TUTTI I NOMI

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Dopo il roboante risultato elettorale della scorsa settimana, il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, giunta al suo terzo mandato consecutivo alla guida del centro dell’Agro, si prepara a varare anche la nuova squadra di Governo. Le deleghe saranno ufficializzate solo nel corso della prossima settimana ma, ecco, tutti i nomi che compongono la nuova Giunta Comunale di San Valentino Torio.

In Giunta ci saranno come Vice Sindaco Rossanna Ruggiero mentre a completare la squadra dell’esecutivo comunale di San Valentino Torio ci saranno i consiglieri comunali Ferrante, Zuottolo, Russo e Pascale.

La Presidenza del Consiglio Comunale, invece, andrà alla Consigliera Comunale Garofalo.

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