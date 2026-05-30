NOCERA INFERIORE. IL COMUNE ACQUISISCE TRE IMMOBILE ABUSIVI NEL PROPRIO PATRIMONIO

Il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, quest’oggi, ha approvato: variazioni al Bilancio di Previsione e il Rendiconto di Gestione dell’anno 2025; il regolamento dell’occupazione del suolo pubblico; integrazione al Piano del Verde e il regolamento del verde urbano.

Particolare rilievo assumono, inoltre, i tre provvedimenti adottati in applicazione dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico dell’Edilizia, relativi alla dichiarazione di prevalenti interessi pubblici su tre immobili già acquisiti al patrimonio comunale a seguito di accertati abusi edilizi. Si tratta di tre atti amministrativi che rappresentano una risposta concreta a vicende di illegalità edilizia che l’Amministrazione Comunale ha scelto di non archiviare, ma di trasformare in opportunità per la collettività. La legalità si misura dagli atti, non dalle dichiarazioni. È questo il principio che ha guidato il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, che nella seduta odierna ha approvato importanti provvedimenti amministrativi, tra cui tre atti finalizzati alla valorizzazione di immobili abusivi già acquisiti al patrimonio comunale.

Gli immobili interessati risultano iscritti nel registro degli abusi edilizi del Comune, con accertamenti che in alcuni casi risalgono a molti anni addietro. I beni, già entrati a far parte del patrimonio comunale, compiono oggi un ulteriore passaggio: non la demolizione, ma la dichiarazione di prevalenti interessi pubblici, che ne consente la conservazione e la futura destinazione alla comunità. L’Amministrazione ha così portato avanti un percorso articolato, dalla verifica dell’abuso all’acquisizione del bene, fino alla possibilità di restituirlo alla città con una nuova funzione pubblica.

Un percorso lungo, spesso silenzioso, ma fondamentale, che testimonia un modo concreto di intendere la legalità: non attraverso annunci, ma mediante atti amministrativi verificabili.

Tra le pratiche esaminate figurano anche situazioni aperte dal 2002. Un elemento che dimostra la volontà dell’Amministrazione di fare ordine anche su vicende pregresse, senza lasciare procedimenti incompiuti e garantendo continuità, trasparenza e responsabilità nell’azione amministrativa.

Con questi provvedimenti, il Comune di Nocera Inferiore conferma la volontà di proseguire in un’azione amministrativa improntata alla legalità, alla tutela dell’interesse pubblico e alla valorizzazione del patrimonio comunale.

“Ogni immobile restituito alla collettività rappresenta una risposta concreta a chi pensa che le regole possano essere aggirate. – dichiara il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. – La legalità non si afferma con le parole, ma con gli atti. Continuiamo su questa strada, con serietà e coerenza, facendo ordine nel passato e costruendo nuove opportunità per il futuro della città”.