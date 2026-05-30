GIUSEPPE FABBRICATORE (FRATELLI D’ITALIA): “INDUSTRIA NAUTICA CAMPANA ESPRIME VALORE MADE IN ITALY, GRAZIE AD APREA”

“L’autentica cultura nautica mediterranea, fatta di arte, qualita’ e modernita’, si esprime al massimo attraverso la nostra pregiata industria nautica e particolarmente nell’ultima creazione dei cantieri ‘Apreamare’ , la quale rappresenta il valore del ‘Made in Italy”, l’identità e la vocazione artigianale-turistico-culturale del nostro territorio”. E’ quanto ha affermato il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), intervenendo alla presentazione del “Nuovo Gozzo 42” a Castellammare di Stabia. “La realta’ imprenditoriale campana, particolarmente nel settore della nautica, e’ motivo di orgoglio per la nostra regione nel mondo – sottolinea il Vice Presidente Fabbricatore – ed e’ protagonista del processo di sviluppo e di crescita del nostro territorio che vede il Sud Italia, ed in particolare la Campania, in prima linea, grazie alle politiche per le imprese, l’economia ed il lavoro, messe in campo dal Governo nazionale”. Per l’esponente di FdI “e’ questa la strada sulla quale proseguire ed investire in sinergia con il Governo regionale anche per sostenere questa nostre preziose realtà produttive e, quindi, la crescita economica della Campania” .

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