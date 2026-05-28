NOCERA INFERIORE. L’EX SINDACO TORQUATO LANCIA “POPOLARE COME TE”: “UNO SPAZIO DI CONFRONTO”

A meno di un anno dall’appuntamento con le elezioni Comunali di Nocera Inferiore Manlio Torquato, già Sindaco di Nocera Inferiore, si appresta a lanciare, nella giornata di domani, il nuovo laboratorio politico “Popolare come Te”. ” Voglio aprire un confronto politico sulla vita cittadina e territoriale che da un po’ di tempo manca” sottolinea Torquato che, almeno per il momento, esclude l’ipotesi di una sua candidatura alle prossime comunali contro l’attuale primo Cittadino Paolo De Maio.
L’appuntamento con “Popolare come TE” è per domani, venerdi’ 29 Maggio, a partire dalle 18:;30 all’interno della Biblioteca Comunale di Nocera Inferiore, a poche centinaia di metri dalla sede del Comune di Nocera Inferiore.