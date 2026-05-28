OLEVANO SUL TUSCIANO. L’AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO CILIBERTI SOSTIENE INIZIATIVA “NOI IN ROSA”

L’Amministrazione Comunale di Olevano sul Tusciano ha patrocinato l’iniziativa dell’APS “Noi In Rosa”, che anche quest’anno rinnova il suo impegno nella promozione della prevenzione senologica attraverso una giornata dedicata presso il Poliambulatorio di piazza Palatucci, a Monticelli di Olevano sul Tusciano. Grazie alla collaborazione del dottor Carlo Iannace, dirigente della Breast Unit della Cittadella Ospedaliera di Avellino, l’iniziativa si conferma un appuntamento di grande valore umano e sociale, capace di trasformare una semplice visita in un gesto di attenzione, cura e vicinanza verso tutte le donne della comunità olevanese.

La giornata di prevenzione si terrà domenica 7 giugno 2026, nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 21.00. La partecipazione è gratuita e prevede la prenotazione obbligatoria al numero 333 957 8131. L’Amministrazione invita tutte le cittadine a cogliere questa opportunità, consapevole dell’importanza della diagnosi precoce nella lotta al tumore al seno e del valore che iniziative come questa rappresentano per il territorio.

“Sento il dovere di ribadire quanto l’attenzione alla salute delle donne e la cultura della prevenzione siano per noi una priorità assoluta. – dichiara il consigliere comunale delegato alla Sanità, Raffaele Ferrara – La prevenzione non è solo un atto medico, ma un gesto di cura verso sé stesse e verso le proprie famiglie. Per questo sostengo con convinzione iniziative come quella promossa dall’APS Noi In Rosa insieme al dottor Carlo Iannace, che ancora una volta offrono alla nostra comunità un’opportunità concreta di tutela e consapevolezza. A loro va il mio sincero ringraziamento per l’impegno, la sensibilità e la vicinanza che dimostrano ogni anno”.

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