CAVA DE’ TIRRENI. LA COALIZIONE DI ACCARINO ANNUNCIA LIBERTA’ DI VOTO PER IL BALLOTTAGGIO

I rappresentanti di Azione, Casa Riformista, Avanti PSI, Movimento Cinque Stelle, Partito Repubblicano e Noi di Centro con Mastella, che insieme al Partito Democratico hanno dato vita alla coalizione di centrosinistra a sostegno di Giancarlo Accarino Sindaco di Cava de’ Tirreni, riunitisi nella serata odierna per valutare il risultato elettorale emerso dalle urne, dichiarano all’unanimità di non essere disponibili ad alcun apparentamento o appoggio, in vista del ballottaggio, a nessuno dei candidati sindaco dei due schieramenti in competizione.

Orientamento che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, accomuna anche il Partito Democratico, assente all’incontro.

Nel ringraziare ancora una volta le cittadine e i cittadini che hanno gratificato la coalizione con il loro consenso, li invitano a decidere secondo coscienza se e a chi accordare il proprio voto nelle consultazioni del 7 e 8 giugno.

Viene in ogni caso confermato fin da ora l’impegno a garantire, in Consiglio comunale, dai banchi dell’opposizione, un’azione assidua e costruttiva per sostenere quanto già proposto nel programma elettorale, sempre nel solo interesse di Cava, nonché a coinvolgere quanti, tra candidati e sostenitori, saranno disposti a collaborare.