GRIMALDI E ROSTAN (LEGA): “BENE IL CONFRONTO ISTITUZIONALE SU NUOVO CPR CASTEL VOLTURNO”

“Le parole del presidente Fico rappresentano un segnale positivo perché confermano la volontà di affrontare il tema del CPR di Castel Volturno attraverso il confronto tra istituzioni e non con lo scontro politico. È l’approccio che abbiamo sempre sostenuto su questioni che richiedono equilibrio, responsabilità e collaborazione”.

Lo dichiarano Massimo Grimaldi, presidente del Gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, e Michela Rostan, consigliere regionale della Lega.

“Castel Volturno ha bisogno di investimenti, riqualificazione, servizi e maggiore presenza dello Stato. Un territorio che negli ultimi anni ha saputo riscattare la propria reputazione grazie al lavoro delle istituzioni, delle associazioni, delle forze dell’ordine e di tanti cittadini perbene merita di proseguire lungo un percorso di crescita e legalità. La vera sfida è rilanciare il territorio e assicurare ai cittadini condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità”.