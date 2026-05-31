MERCATO SAN SEVERINO HA OSPITATO L’EDIZIONE 2026 DELLA FESTA DELLO SPORT

Gli stessi valori espressi dall’art.33 della Costituzione italiana -«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme»- e vissuti, in concreto, con la Festa dello Sport giunta alla sua III edizione con il patrocinio del CONI.

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.