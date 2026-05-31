MERCATO SAN SEVERINO HA OSPITATO L’EDIZIONE 2026 DELLA FESTA DELLO SPORT

Gli stessi valori espressi dall’art.33 della Costituzione italiana -«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme»- e vissuti, in concreto, con la Festa dello Sport giunta alla sua III edizione con il patrocinio del CONI.
Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.
Nella giornata dedicata ai tantissimi ragazzi impegnati in altrettante discipline, la nostra gratitudine va allo straordinario lavoro educativo e sociale delle Associazioni del nostro territorio: palestre di vita, di dialogo, di valori.
Il numero di bambini che si avvicinano al mondo dell’attività fisica a Mercato S.Severino cresce di anno in anno, e questo è un dato che, nelle indagini statistiche periodiche stilate su scala nazionale, concorre a migliorare la qualità della vita nelle comunità.
Una serie di ringraziamenti, non di circostanza nè di ritualità, debbo farli.
Il primo grazie, per la sincera partecipazione, va al sottosegretario Antonio Iannone, all’eurodeputato Alberico Gambino, al vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Fabbricatore.
Grazie all’Assessore Assunta Alfano per l’impegno destinato all’iniziativa con il supporto organizzativo dei Consiglieri Adele Ansalone e Filomena Iannone; grazie alla squadra di governo -con il vice sindaco Enza Cavaliere, il presidente del Consiglio Fabio Iannone, l’assessore Antonio Del Regno, i Consiglieri Rosa Ascolese, Luigi Ingenito- per la condivisione di un momento che ancora una volta ha premiato il tessuto associativo che è linfa vitale per il nostro territorio.
Grazie alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, all’associazione nazionale Carabinieri in pensione, all’associazione AILMAG.
Grazie ai Consiglieri di Castel San Giorgio -Michele Salvati e Stefania De Maio- per aver condiviso con noi la mattinata.
E grazie davvero alle famiglie, che vivono insieme ai nostri piccoli grandi atleti durante l’arco dell’anno i sacrifici, gli sforzi, le sconfitte e le vittorie, le sfide ed i traguardi.
Noi continueremo a fare ciò che stiamo già facendo: intercettare nuovi finanziamenti da investire nella creazione di nuovi impianti da destinare all’attività sportiva in città.