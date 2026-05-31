COMUNE DI LUSTRA. I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO RICONFERMATO LUIGI GUERRA

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“Dopo un’intensa campagna elettorale, che ci ha portato a vivere settimane straordinarie e un risultato che mi riempie di orgoglio e gratitudine, ho voluto prendermi qualche giorno per staccare, riflettere e trascorrere del tempo con la mia famiglia.
Eccomi qui, oggi, con il cuore colmo di riconoscenza, per dirvi semplicemente una parola: grazie.”
Lo scrive il Sindaco di Lustra Luigi Guerra. 

Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, nella nostra squadra e nel progetto che stiamo portando avanti per Lustra. Grazie a chi ci ha sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questo percorso. Grazie ai candidati della lista, ai volontari, agli amici e a tutte le persone che hanno dedicato tempo, energie e passione a questa bellissima avventura.
Le piazze piene, gli abbracci, le strette di mano, le parole di affetto e di fiducia che ho ricevuto resteranno per sempre tra i ricordi più belli della mia vita.
La vostra fiducia rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità. Per questo vi assicuro che continuerò a svolgere il ruolo di Sindaco con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa disponibilità di sempre.
Da oggi ricomincia il viaggio più bello: trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti per Lustra.

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