COMUNE DI LUSTRA. I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO RICONFERMATO LUIGI GUERRA

Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, nella nostra squadra e nel progetto che stiamo portando avanti per Lustra. Grazie a chi ci ha sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questo percorso. Grazie ai candidati della lista, ai volontari, agli amici e a tutte le persone che hanno dedicato tempo, energie e passione a questa bellissima avventura.