COMUNE DI LUSTRA. I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO RICONFERMATO LUIGI GUERRA

Eccomi qui, oggi, con il cuore colmo di riconoscenza, per dirvi semplicemente una parola: grazie.”
Lo scrive il Sindaco di Lustra Luigi Guerra.
Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, nella nostra squadra e nel progetto che stiamo portando avanti per Lustra. Grazie a chi ci ha sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questo percorso. Grazie ai candidati della lista, ai volontari, agli amici e a tutte le persone che hanno dedicato tempo, energie e passione a questa bellissima avventura.
Le piazze piene, gli abbracci, le strette di mano, le parole di affetto e di fiducia che ho ricevuto resteranno per sempre tra i ricordi più belli della mia vita.
La vostra fiducia rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità. Per questo vi assicuro che continuerò a svolgere il ruolo di Sindaco con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa disponibilità di sempre.
Da oggi ricomincia il viaggio più bello: trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti per Lustra.