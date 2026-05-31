SALERNO. LA PROCLAMAZIONE DI DE LUCA SINDACO: POI LA GIUNTA COMUNALE NEI PROSSIMI GIORNI

E’ in programma, per oggi, a Palazzo di Città, a Salerno, la cerimonia di proclamazione per Vincenzo De Luca che, per la quinta volta, sarà Sindaco. Un appuntamento al quale lo stesso De Luca, per una chiara scelta personale, mancherà mentre il Toto Giunta da oggi entrerà nel vivo, con il potere per il Sindaco di Salerno di firmare i decreti di nomina degli assessori. Tra le tante voci ed i tanti dubbi c’è solo una certezza: Nino Savastano, primo degli eletti nella lista dei Progressisti per Salerno, farà parte della prossima giunta comunale e, con ogni probabilità, riceverà anche la delega di Vice Sindaco. Per il resto è tutto un riconcorrersi di voci, di retroscena e di incontri che potrebbero portare alla nomina di questo o di quel consigliere comunale eletto. A proposito di Consiglio Comunale: per la proclamazione c’è, ancora, da attender e nella migliore delle ipotesi il tutto avverrà nella seconda metà del mese di Giugno.

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