Mozzarella DOP

LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA ARRIVA A PARIGI PER EDIZIONE 2026 “SALON DU FROMAGE”

Redazione Agenda PoliticaEconomia

Mozzarella DOPIl Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop rafforza le attività di promozione in Francia, che rappresenta il primo mercato per l’export della Bufala Dop. Dal 7 al 9 giugno il Consorzio, in collaborazione con l’agenzia ICE, sarà protagonista al ‘Salon du fromage et des produits laitiers’ (Hall 7.1, stand E010), che si svolge nel centro espositivo ‘Paris expo Porte de Versailles’ e rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi, dedicati al mondo lattiero-caseario e punto di riferimento per produttori, distributori, buyer e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Nell’ambito della rassegna, lunedì 8 giugno, alle ore 13.15, è in programma la tavola rotonda dal titolo: ‘Les fromages italiens: entre cuisine, traditions et transmission’. L’incontro sarà un focus sui gesti e sul saper fare della tradizione casearia italiana e per l’occasione si terrà una degustazione guidata di mozzarella di bufala campana Dop per un pubblico selezionato di stakeholder.

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