LA VICE PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO PINA PICIERNO ENTRA NEL PDE DI GOZI E IN RENEW

La vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno ha aderito al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozi, entrando nel gruppo Renew Europe, a quanto si apprende a Bruxelles da fonti parlamentari.

La vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno “ha avuto il merito di affermare una verità che molti vedono e pochi hanno il coraggio di dire. Non si può essere europeisti a giorni alterni, atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Abbiamo il dovere costruire una grande forza europea di governo, che unisca riformisti, liberali, democratici ed ecologisti pragmatici, per rispondere in modo credibile alle sfide del nostro tempo”. Lo afferma in una nota Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico europeo.