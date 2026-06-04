SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE: “NOVITA’ PER NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC”

“Come annunciato più’ volte, siamo giunti ad un epilogo estremamente positivo di un procedimento urbanistico che abbiamo attivato e perseguito per semplificare le norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale che approvammo nel 2020.

Le disposizioni semplificative sono, dunque, gia’ in vigore da alcuni giorni e tutti, indistintamente, potranno trarne vantaggio.

Abbiamo avuto la capacita’ di approvare un Piano Urbanistico Comunale che mancava da oltre 20 anni e poi di approvare e di rendere esecutiva, con la sua entrata in vigore, una variante di efficientamento che puo’ essere solo un valore aggiunto per la comunita’ economica del paese.