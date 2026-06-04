SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE: “NOVITA’ PER NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC”

L’ obiettivo e’ quello di favorire il lavoro, lo sviluppo, le opportunita’ di investimento per tutti i cittadini, gli imprenditori, i tecnici, gli operatori del settore edilizio ed urbanistico.”
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.
Le disposizioni semplificative sono, dunque, gia’ in vigore da alcuni giorni e tutti, indistintamente, potranno trarne vantaggio.
Abbiamo avuto la capacita’ di approvare un Piano Urbanistico Comunale che mancava da oltre 20 anni e poi di approvare e di rendere esecutiva, con la sua entrata in vigore, una variante di efficientamento che puo’ essere solo un valore aggiunto per la comunita’ economica del paese.
Ringrazio per il tanto impegno profuso l’ Assessore all’ Urbanistica ed alla Programmazione Territoriale Enzo Ferrante, l’ Arch. Onofrio Abronzo Responsabile del Settore Urbanistica e tutta l’ Amministrazione Comunale uscente, che hanno lavorato tanto per l’ ottenimento di questo straordinario risultato.