SALERNO. MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI): “NOI INSIEME IN CONSIGLIO COMUNALE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“Noi, insieme! Saremo in Consiglio Comunale dove continueremo con la passione e l’umiltà di questi anni a rappresentare le voci ed i bisogni di tutte le donne e gli uomini di questa meravigliosa Città a partire dai giovani, gli anziani, chi non arriva a fine mese, i diversamente abili, coloro che non vogliono emigrare, che vogliono una città più bella, sicura, con maggiori servizi e qualità della vita”.

Ha scritto sui social Marco Mazzeo che, con l’attribuzione di un Assessorato alla lista Salerno per i Giovani, ha determinato il suo ingresso in Consiglio Comunale.

“Ringrazio coloro che in questi lunghi mesi mi hanno accompagnato e sostenuto.
Sono davvero grato a tutti loro.
Sarà per me un’occasione importante per continuare a confrontarmi con la visione, la capacità politica e la competenza amministrativa del Sindaco Vincenzo De Luca e, sostenendo la sua azione, a maturare sul campo l’esperienza necessaria per essere all’altezza del mandato per il quale abbiamo scelto di impegnarci.
Grazie davvero di cuore”.

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