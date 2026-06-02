I SINDACI DELLA CAMPANIA A ROMA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA

Guidati dal Presidente dell’Anci Campania Francesco Morra, questa mattina, numerosi sindaci della Regione Campania, come da tradizione, hanno partecipato a Roma, alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, portando il contributo di chi, ogni giorno, si confronta con la carne viva della gestione quotidiana della cosa pubblica.
Tra i presenti a Roma il Presidente dell’Anci Nazionale e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Nello D’Auria (Gragnano), Sonia Alfano (San Cipriano Picentino), Francesco Squillante (Sarno), Cecilia Francese (Battipaglia), Giulio Gerli (Striano), Giosi Della Ragione (Bacoli), Roberto Della Monica (Cetara), Maria Antonietta Scelza (Salvitelle).
“Questa mattina” scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Presdente dell’Anci Campania, “ho avuto l’onore di partecipare alla parata del 2 Giugno, una celebrazione che ogni anno rinnova il valore della nostra Repubblica, della democrazia e delle istituzioni che siamo chiamati a rappresentare e servire.
Essere presente come Sindaco di Pellezzano e Presidente di ANCI Campania, accanto a tanti colleghi sindaci, è stato motivo di grande orgoglio ma anche di profonda riflessione sul ruolo che gli amministratori locali svolgono quotidianamente, spesso in prima linea, per dare risposte concrete ai cittadini e rafforzare il legame tra istituzioni e comunità.
In una fase storica che richiede responsabilità, visione e capacità di ascolto, il contributo dei Comuni resta fondamentale per costruire un Paese più forte, più giusto e più vicino alle persone.
Porto con me l’emozione di questa giornata e il senso di appartenenza a una grande comunità nazionale che, pur nelle differenze, continua a riconoscersi nei valori della Repubblica.”