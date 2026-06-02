I SINDACI DELLA CAMPANIA A ROMA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA

Guidati dal Presidente dell’Anci Campania Francesco Morra, questa mattina, numerosi sindaci della Regione Campania, come da tradizione, hanno partecipato a Roma, alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, portando il contributo di chi, ogni giorno, si confronta con la carne viva della gestione quotidiana della cosa pubblica.

Tra i presenti a Roma il Presidente dell’Anci Nazionale e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Nello D’Auria (Gragnano), Sonia Alfano (San Cipriano Picentino), Francesco Squillante (Sarno), Cecilia Francese (Battipaglia), Giulio Gerli (Striano), Giosi Della Ragione (Bacoli), Roberto Della Monica (Cetara), Maria Antonietta Scelza (Salvitelle).

“Questa mattina” scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Presdente dell’Anci Campania, “ho avuto l’onore di partecipare alla parata del 2 Giugno, una celebrazione che ogni anno rinnova il valore della nostra Repubblica, della democrazia e delle istituzioni che siamo chiamati a rappresentare e servire.