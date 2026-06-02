OLEVANO SUL TUSCIANO. GRANDE SUCCESSO PER TERZA EDIZIONE DELL’EVENTO MAGGIO DEI LIBRI

Si è conclusa con un riscontro estremamente positivo la terza edizione de Il Maggio dei Libri a Olevano sul Tusciano, che quest’anno ha scelto come filo conduttore il tema “Leggere è un atto di meraviglia”. Un cartellone composto da sette appuntamenti, che ha coinvolto autori, studenti, lettori e luoghi simbolici della comunità, confermando la crescente vitalità culturale del territorio dopo un lungo periodo di aridità.

L’apertura è stata affidata a Giuseppina Giudice, professoressa, poetessa e autrice cilentana, che ha guidato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” in letture tratte dal suo volume “Tra fantasia e realtà”.

La scuola è stata protagonista anche del secondo incontro, con la testimonianza di Filomena De Mare, madre di Santo Romano, il giovane ucciso nel 2015 durante una rapina a Napoli: un momento di forte intensità civile, che ha trasformato il dolore in un messaggio di responsabilità e consapevolezza per le nuove generazioni.

La Biblioteca comunale “Giacinto Carucci” ha ospitato tre autori molto apprezzati dal pubblico: Claudia Cappabianca con La voce che respira; Kristine Maria Rapino con Scialacca;

Tommaso Maria Ferri con Liane e Marcello.

Nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale, il giornalista e storico Mario Avagliano ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso la conquista del suffragio femminile, presentando “Voto alle donne!” nell’anno dell’80º anniversario di quel passaggio fondamentale per la storia repubblicana.

La chiusura dell’edizione ha trasformato il Borgo Busolino in un luogo narrativo e suggestivo: con Chiara Vigna e il suo libro “Frasi sul pavimento”, i giardini della chiesa cinquecentesca della Madonna del Soccorso sono diventati uno spazio di lettura al chiaro di luna, dove i muri antichi sembravano restituire storie millenarie.

Un invito a rileggere i borghi, a tornare nei luoghi dove le parole sanno ancora posarsi e ogni pietra custodisce un frammento di memoria.

«Possiamo ritenerci soddisfatti per la partecipazione registrata e per la fattiva collaborazione con l’Istituto Comprensivo, la Biblioteca comunale e le realtà culturali del territorio – dichiara l’Assessore alla Cultura, Giusy Pastorino. – È un percorso che conferma come la lettura, quando condivisa, diventi comunità, crescita e meraviglia. Un cammino che non si ferma: iniziato con la qualifica di Città che legge riconosciuta dal Cepell (Ministero della Cultura), proseguito con la stipula del Patto locale per la Lettura, e che continuerà con nuovi appuntamenti già in programma a partire dall’autunno».