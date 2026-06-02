IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA ROBERTO FICO: “DIFENDERE I VALORI LEGATI AL 2 GIUGNO”

“Ottant’anni fa le cittadine ed i cittadini scelsero la Repubblica. E non fu soltanto una scelta istituzionale. Fu l’affermazione di un’idea di Paese fondata sulla democrazia, sui diritti, sulla partecipazione e sulla forza delle istituzioni.

Da quella scelta nacque la Costituzione, il patto che unisce la nostra comunità nazionale e che rappresenta il punto di riferimento per la tutela delle libertà, dei diritti e dei doveri di tutti.”

Lo scrive Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, a margine delle celebrazioni del 2 Giugno.

Oggi celebrare il 2 giugno significa tenere insieme tutto questo. Significa ricordare che la democrazia non è mai conquistata una volta per tutte.

Ma che va difesa, praticata e rafforzata ogni giorno, attraverso il rispetto delle regole, la partecipazione dei cittadini e la capacità delle istituzioni di essere credibili e vicine alle persone.

È questo il modo migliore per onorare la Repubblica e continuare a costruire un Paese più giusto e libero.