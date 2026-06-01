ROBERTO OCCHIUTO: “FORZA ITALIA SEMPRE NEL CENTRO DESTRA, NON ESISTE PARTITO DEL PAREGGIO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Se esiste in FI un partito del pareggio? No, assolutamente. Io sono del partito di Berlusconi, che ha fondato il centrodestra. Quindi sono fra quelli che ritengono che Forza Italia debba stare nel centrodestra, sia che il centrodestra vinca, come ritengo, le elezioni, sia che non le vinca”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervistato da Nicola Porro a “10 minuti”, su Rete 4.

“Il governo ha fatto tante cose, forse deve cominciare a comunicare meglio. Per esempio, ha aumentato l’occupazione e non lo dice quasi mai; ha ridotto gli sbarchi e non lo dice quasi mai; ha fatto 500 semplificazioni e non lo dice quasi mai. Evidentemente, se la gente non se ne accorge, è perché c’è ancora molto margine per semplificare e sburocratizzare”, ha proseguito Occhiuto.

Related Posts

Giugno 1, 2026

LUCIA VUOLO (LEGA): “CON ZINZI E DURIGON UN GRANDE PROGETTO PER SALERNO E PER MEZZOGIORNO”

Giugno 1, 2026

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE PICHETTO: “AL VIA IN AULA DISCUSSIONE SU DELEGA AL GOVERNO PER NUCLEARE”

Giugno 1, 2026

ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “NESSUNA PATRIMONIALE IN ARRIVO, NOI PENSIAMO AD ABBASSARE TASSE”