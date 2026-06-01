ROBERTO OCCHIUTO: “FORZA ITALIA SEMPRE NEL CENTRO DESTRA, NON ESISTE PARTITO DEL PAREGGIO”

Se esiste in FI un partito del pareggio? No, assolutamente. Io sono del partito di Berlusconi, che ha fondato il centrodestra. Quindi sono fra quelli che ritengono che Forza Italia debba stare nel centrodestra, sia che il centrodestra vinca, come ritengo, le elezioni, sia che non le vinca”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervistato da Nicola Porro a “10 minuti”, su Rete 4.

“Il governo ha fatto tante cose, forse deve cominciare a comunicare meglio. Per esempio, ha aumentato l’occupazione e non lo dice quasi mai; ha ridotto gli sbarchi e non lo dice quasi mai; ha fatto 500 semplificazioni e non lo dice quasi mai. Evidentemente, se la gente non se ne accorge, è perché c’è ancora molto margine per semplificare e sburocratizzare”, ha proseguito Occhiuto.