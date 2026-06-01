ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “NESSUNA PATRIMONIALE IN ARRIVO, NOI PENSIAMO AD ABBASSARE TASSE”

“La sinistra riesce a trovare unità solo quando deve aumentare le tasse, sia chiaro, con noi non ci sarà mai un aumento della pressione fiscale, mai una patrimoniale, lo diciamo adesso e lo diremo in campagna elettorale”. Così il vicepremier, Antonio Tajani, incontrando i cronisti in piazza Montecitorio. “Vogliamo anzi abbassare le tasse nei confronti di tutti i cittadini italiani, a cominciare da una detassazione delle tredicesime, di tutti i prime legati alla produttività dei lavoratori, per avere un salario giusto”, dice il leader di Forza Italia. “Anche per quanto riguarda le coperture, riteniamo che si possano utilizzare fondi, utilizzando le casse di previdenza, i fodndi pensinoe che possono essere investiti nella realizzazione di infrastrutture, permettere di utilizzare altri soldi per abbassare la pressione fiscale”, aggiung, concludendo con “quindi meno tasse per tutti, non più tasse per tutti come vuole fare la sinistra”,

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