OLEVANO SUL TUSCIANO. DUE NUOVE ASSISTENTI SOCIALI AL SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Due nuove Assistenti Sociali a tempo indeterminato assegnate al Comune di Olevano sul Tusciano. Il Sindaco Ciliberti: “Un risultato importante contro il precariato e per il rafforzamento dei servizi alla persona”.

Il Comune di Olevano sul Tusciano accoglie con soddisfazione l’arrivo di due nuove Assistenti Sociali, vincitrici di concorso pubblico, assunte a tempo indeterminato dal Consorzio Sociale “Tusciano Solidale” e assegnate al territorio comunale per 36 ore settimanali.

Si tratta della Dott.ssa Fatima Pezzuti e della Dott.ssa Luisantonia Mogavero, che entrano stabilmente a far parte della rete dei servizi sociali territoriali, contribuendo a rafforzare l’azione di sostegno, accompagnamento e presa in carico delle persone e delle famiglie più fragili della comunità.

«Desidero rivolgere il mio più caloroso benvenuto alla Dott.ssa Fatima Pezzuti e alla Dott.ssa Luisantonia Mogavero – dichiara il Sindaco Michele Ciliberti – e augurare loro un percorso professionale ricco di soddisfazioni al servizio della nostra comunità. Sono certo che sapranno svolgere un ruolo così delicato con competenza, professionalità, riservatezza e soprattutto con quella sensibilità umana che rappresenta il valore aggiunto del lavoro sociale».