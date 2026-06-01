LUCIA VUOLO (LEGA): “CON ZINZI E DURIGON UN GRANDE PROGETTO PER SALERNO E PER MEZZOGIORNO”

L’Onorevole Lucia Vuolo interviene nel dibattito politico locale per accendere i riflettori sull’importanza della coesione e del confronto costruttivo all’interno del partito, in una fase di profondo rilancio e riorganizzazione per la provincia di Salerno, stimolata anche dalle recenti riflessioni emerse sulla stampa territoriale.

Dichiara l’Onorevole:

«In un grande movimento politico che cresce e si radica, il confronto e la diversità di vedute sono elementi naturali di vitalità, non di divisione. Di fronte a qualsiasi divergenza, fraintendimento o momento di riflessione organizzativa, la strada maestra resta e deve restare sempre una sola: il dialogo interno.

È all’interno della nostra comunità politica che si devono trovare le sintesi migliori. La Lega oggi offre uno spazio solido, aperto e strutturato per accogliere ogni istanza e superare insieme le complessità, ricordandoci sempre che le visioni particolari devono convergere verso il fine ultimo e comune: il bene dei cittadini e lo sviluppo del territorio.»

Sottolinea poi l’impegno della Lega per il Mezzogiorno e il ceto produttivo

«La nostra priorità assoluta è dare risposte concrete a chi produce, lavora e vive nel nostro territorio. Come forza trainante del Governo nazionale, la Lega sta dimostrando con i fatti una centralità strategica nel rilancio del Mezzogiorno e nel sostegno concreto al ceto produttivo.

Le nostre battaglie e le riforme che stiamo portando avanti sono mirate a:

* Sostenere il tessuto imprenditoriale e commerciale, difendendo le partite IVA e le imprese locali dalle troppe burocrazie.

* Sbloccare investimenti e infrastrutture fondamentali per colmare il divario storico del Sud.

* Valorizzare le eccellenze territoriali, creando opportunità reali affinché i nostri giovani possano restare e investire in Campania.»

In questo diagramma, fondamentale è il lavoro di ricostruzione di Zinzi e Durigon in provincia di Salerno.

«Se questo percorso di crescita è oggi una realtà tangibile, lo si deve allo straordinario e costante impegno del coordinatore regionale, On. Gianpiero Zinzi, e del vice segretario federale, On. Claudio Durigon. Entrambi si sono spesi, e continuano a spendersi senza sosta, nell’esclusivo interesse della ricostruzione, del rilancio e del radicamento della Lega nella provincia di Salerno.

Grazie alla loro guida e alla loro capacità di ascolto, il partito ha inaugurato una stagione basata sul merito, sulla presenza costante e sull’inclusione, azzerando le distanze tra i vertici e la base. Invito chiunque oggi viva una fase di incertezza o di dissenso organizzativo a guardare alla solidità di questo progetto.

Uniti attorno a una leadership forte e a obiettivi programmatici chiari, possiamo continuare a fare la differenza per Salerno e per l’intero Mezzogiorno. Io ci sono, convinta che solo dall’unità e dal confronto interno nascano i veri risultati per la nostra comunità.»