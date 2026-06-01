SALERNO. ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “DE LUCA RIPARTE DAL PASSATO, GIUNTA FOTOCOPIA DI NAPOLI”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“De Luca riparte dal passato. La nuova Giunta è, di fatto, la fotocopia di quella che egli stesso ha diretto a distanza negli ultimi anni attraverso il sindaco Vincenzo Napoli.”

Lo dichiara il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

Una squadra che conferma la continuità con l’amministrazione precedente, nonostante in campagna elettorale si fosse cercato di accreditare l’idea di una netta discontinuità. I fatti, però, raccontano un’altra storia: stessi protagonisti, stesso metodo, stessa linea politica… il passato continua a governare il presente..

Related Posts

Maggio 31, 2026

MAURIZIO GASPARRI (FORZA ITALIA): “LEGGE ELETTORALE, INDICAZIONE PREMIER C’E’ DA TEMPO NEI SIMBOLI DI PARTITO”

Maggio 31, 2026

COMUNE DI SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “USCITA DA ASI E’ ENNESIMO FALLIMENTO SINDACO MORETTI”

Maggio 31, 2026

L’EX CONSIGLIERE REGIONALE GAGLIANO ANNUNCIA LA SUA ADESIONE A FUTURO NAZIONALE DI VANNACCI