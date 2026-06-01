SALERNO. ECCO LA GIUNTA DE LUCA: E’ LA FOTOCOPIA DELLA GIUNTA DELL’EX SINDACO NAPOLI

Cambiare tutto per non cambiare nulla. A Salerno il neo Sindaco De Luca, a poche ore dalla proclamazione, ha ufficializzato i nomi della sua Giunta che appare, in buona sostanza, una vera e propria fotocopia della tanto criticata, dallo stesso De Luca, amministrazione comunale guidata dall’ex Sindaco Vincenzo Napoli.
Immediatamente dopo la proclamazione ufficiale del sindaco, è stata nominata la nuova giunta del Comune di Salerno che risulta così composta:
Giovanni Savastano – Sport, Politiche Giovanili
(Vicesindaco)
Paola De Roberto – Politiche Sociali
Paki Memoli – Medicina territoriale, prevenzione sanitaria
Gaetana Falcone – Pubblica Istruzione
Rocco Galdi – Mobilità
Dario Loffredo – Urbanistica
Alessandro Ferrara – Turismo
Massimiliano Natella – Ambiente
Il sindaco mantiene la delega al Bilancio e le altre materie non oggetto di delega (Cultura, Personale, Rapporti con l’Università etc.).