A MERCATO SAN SEVERINO LA POLIZIA LOCALE SARA’ IN SERVIZIO FINO A MEZZANOTTE

È un provvedimento rafforzativo del presidio urbano adottato per assicurare ai cittadini una maggiore sicurezza in un periodo dell’anno, l’estate, durante il quale la comunità vive maggiormente la città soprattutto di sera e nel weekend con eventi, passeggiate, attività sportiva e tanti altri momenti di sana aggregazione.”
Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.
Il servizio integrativo viene coperto finanziariamente dai proventi dal ‘salvadanaio’ delle sanzioni amministrative in linea con l’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che disciplina, nello specifico, la destinazione di quei fondi.
Crediamo che il presidio serale/notturno sia un modo per garantire maggiore tranquillità alle famiglie ed ai ragazzi che rincasano dopo l’uscita con gli amici e per essere da valido deterrente contro comportamenti non rispettosi delle regole o di disturbo della socialità.
A coordinare i servizi di pattugliamento sul territorio sarà il Comandante Giancarlo Troiano.
Grazie alla collaborazione delle donne e degli uomini della nostra Polizia Locale abbiamo replicato un servizio importante e funzionale alla vita della comunità che va ad aggiungersi, in termini di sicurezza, al telecontrollo del sistema di videosorveglianza urbana collegato H24 con la Centrale operativa della caserma dei Carabinieri.