A MERCATO SAN SEVERINO LA POLIZIA LOCALE SARA’ IN SERVIZIO FINO A MEZZANOTTE

È un provvedimento rafforzativo del presidio urbano adottato per assicurare ai cittadini una maggiore sicurezza in un periodo dell’anno, l’estate, durante il quale la comunità vive maggiormente la città soprattutto di sera e nel weekend con eventi, passeggiate, attività sportiva e tanti altri momenti di sana aggregazione.”

Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.