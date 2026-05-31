L’EX CONSIGLIERE REGIONALE GAGLIANO ANNUNCIA LA SUA ADESIONE A FUTURO NAZIONALE DI VANNACCI

Salvatore Gagliano comunica la propria adesione a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci, al termine di un percorso di riflessione approfondito e responsabile maturato negli ultimi mesi.

«Si tratta di una scelta ponderata, compiuta con convinzione e senso di responsabilità – dichiara Gagliano – e che nasce dalla consapevolezza di non sentirmi più rappresentato da una proposta politica che, a mio avviso, ha progressivamente disatteso aspettative legittime e ampiamente condivise da una parte significativa dell’elettorato di centrodestra».

Alla base della decisione vi è la convinzione che la politica debba fondarsi su principi di coerenza, coraggio e concretezza, valori che Gagliano ritiene oggi di ritrovare nel progetto promosso dal Generale Vannacci.

«Ho seguito con attenzione l’evoluzione di Futuro Nazionale e ne ho approfondito contenuti e obiettivi. Ho trovato idee chiare, determinazione e una visione politica che considero meritevole di attenzione e sostegno. Condivido in particolare l’impegno per la sicurezza, la valorizzazione del merito, il contrasto a ogni forma di clientelismo e nepotismo, la tutela dei territori e la battaglia per il ritorno delle preferenze, affinché siano i cittadini a scegliere direttamente i propri rappresentanti».

L’adesione a Futuro Nazionale rappresenta anche la volontà di contribuire alla costruzione di una proposta politica capace di affrontare con maggiore efficacia le sfide del Paese, con particolare attenzione alle esigenze del Mezzogiorno e dei territori che troppo spesso hanno visto mortificate le proprie potenzialità.

«Credo che non sia sufficiente limitarsi alla critica o al malcontento. Quando si incontra un progetto nel quale si crede, è giusto sostenerlo e impegnarsi in prima persona affinché le idee possano tradursi in azioni concrete e risultati tangibili per le comunità».

Con questa scelta prende avvio un nuovo percorso politico che Salvatore Gagliano intende affrontare con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio, nel rispetto delle idee e della sensibilità di tutti.

«Continuerò a mettere il mio impegno al servizio della comunità, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del territorio e alla costruzione di un futuro fondato sulla partecipazione, sulla libertà, sul merito e sull’amore per la propria terra».