IL PRESIDENTE DEL SENATO LA RUSSA: “PROGETTO MONTECARLO DE LUCA? PIU’ MODESTO DI TRUMP”

“De Luca devo dire che è comunque più modesto del presidente degli Stati Uniti d’America. Sì, perché Trump vuole fare sì il resort a Gaza, lui invece parte da un numero molto alto di turisti in quella zona che è merito della bellezza che Dio e madre natura hanno dato all’Italia e la vuole aumentare. Non ci trovo niente di male, è nel suo stile”. Così Ignazio La Russa, ospite di Dritto e Rovescio, su Rete 4, commenta la vittoria a Salerno, di Vincenzo De Luca. “C’è un altro De Luca in Sicilia, a Messina, che ha avuto un bel successo. Mi complimento, ha uno stile simile, si vede che è uno stile che prende piede, poi però chi decide sono sempre gli elettori e gli hanno dato ragione”, dice di De Luca. “Quindi non ho niente da obiettare”.

Share on: WhatsApp