SALERNO. GABRIELE CASABURI (FORZA ITALIA): “NUOVA GIUNTA ? IN CAMPAGNA ELETTORALE DE LUCA NE PARLAVA MALE”

“La giunta comunale nelle persone degli assessori contrasta a pieno con le dichiarazioni di discontinuità tanto abusate durante la campagna elettorale. Forse qualcuno si dimentica che i signori nominati hanno disastrato il governo della città in questi ultimi 10 anni!!!

Gli assessori sono stati scelti con le solite dinamiche di consenso e di potere che conosciamo tutti e non per capacità e competenze salve rare eccezioni!

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Gabriele Casaburi.”

Per quanto riguarda la burocrazia , ben venga pratiche che non durino un’eternità ed eventuali provvedimenti disciplinari. Vigileremo su tutte le procedure con occhio attento sperando che non sia la solita propaganda trentennale a cui siamo orami abituati e sopratutto stanchi!

Per quanto riguarda l’assessorato alla salute , ben venga la nomina della collega Paki Memoli e sarà mia premura presentare le proposte sul tema che ho stilato con voi durante la campagna elettorale.

infine mi trova in forte disaccordo le dichiarazioni sulla movida, si propone un modello distruttivo e soppressivo per il commercio e per i pochi eroi imprenditori che sono rimasti in città, non bastavano i cantieri, adesso anche orari da collegio svizzero o gesuita! Farò le BARRICATE!!!!