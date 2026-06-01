SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “GRAZIE AL SINDACO DE LUCA PER LA FIDUCIA CHE MI HA ACCORDATO”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Sindaco Vincenzo De Luca per la fiducia accordatami con la riconferma nel ruolo di Assessore alle Politiche Sociali.

Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, entusiasmo e la volontà di proseguire il lavoro svolto finora, continuando a mettere al centro le persone, le famiglie e le fasce più fragili della nostra comunità.”
Lo scrive Paola De Roberto, nominata Assessore Comunale di Salerno alle Politiche Sociali. 

Un grazie di cuore va a tutti coloro che mi hanno sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questo percorso. Il vostro supporto rappresenta uno stimolo costante a fare sempre meglio.
Continuerò a lavorare con impegno, ascolto e dedizione per costruire insieme una comunità sempre più inclusiva, solidale e vicina ai bisogni di tutti.
Avanti insieme, al servizio della nostra comunità.

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