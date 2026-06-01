SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “GRAZIE AL SINDACO DE LUCA PER LA FIDUCIA CHE MI HA ACCORDATO”

Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, entusiasmo e la volontà di proseguire il lavoro svolto finora, continuando a mettere al centro le persone, le famiglie e le fasce più fragili della nostra comunità.”
Lo scrive Paola De Roberto, nominata Assessore Comunale di Salerno alle Politiche Sociali.
Un grazie di cuore va a tutti coloro che mi hanno sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questo percorso. Il vostro supporto rappresenta uno stimolo costante a fare sempre meglio.
Continuerò a lavorare con impegno, ascolto e dedizione per costruire insieme una comunità sempre più inclusiva, solidale e vicina ai bisogni di tutti.
Avanti insieme, al servizio della nostra comunità.