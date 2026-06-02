IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI: “2 GIUGNO, CELEBRIAMO CAMMINO PER LIBERTA’ E DEMOCRAZIA”

“Oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana ricordando il valoroso cammino percorso per costruire la nostra libertà e democrazia e rilanciare verso il futuro questi fondamentali valori del nostro Paese per renderlo sempre più grande,apprezzato ed ammirato nel mondo”.

E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania,Massimiliano Manfredi, che oggi, a Napoli, ha partecipato alle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

“Un grande ringraziamento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per essere il faro dei valori costituzionali e della coesione morale e sociale del nostro Paese e per aver evidenziato che i valori della nostra Repubblica costituiscono un patrimonio da custodire e rafforzare ogni giorno di più in una società fondata sulla pace, sul lavoro, sull’inclusione”,sottolinea il vertice dell’assemblea legislativa campana, che conclude: “Inoltre, questo fondamentale anniversario coincide con gli 80 anni del riconoscimento del diritto di voto alle donne,che ha reso compiuta la nostra democrazia, la quale cresce ogni giorno di più nella conquista delle pari opportunità”.