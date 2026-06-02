MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO MARTINO D’ONOFRIO: “UN 2 GIUGNO SPECIALE SUL TERRITORIO”

Abbiamo celebrato due traguardi storici: gli 80 anni della nostra Repubblica e gli 80 anni dal primo voto da parte delle donne.
Una scelta di democrazia e libertà nata dalle macerie del passato.
Lo scrive Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella.
Come amministrazione abbiamo voluto onorare questa eredità con un gesto concreto: abbiamo donato una copia della Costituzione a tutte le ragazze della nostra comunità che nel 2026 compiono 18 anni.
Perché a loro? Perché 80 anni fa furono le donne a conquistare il diritto di avere voce, e oggi passiamo a queste giovani il nostro testimone più prezioso.
Ho ricordato loro l’Articolo 3: l’uguaglianza richiede un impegno collettivo per rimuovere gli ostacoli e fare comunità, proprio come fecero i Costituenti unendo idee diverse per il bene comune.
Care ragazze, la Costituzione è uno strumento vivo. Leggetela e difendetela sempre!
Viva l’Italia, viva la Repubblica, viva Montecorvino Rovella!