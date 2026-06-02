GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “FESTA DELLA REPUBBLICA, CELEBRIAMO LA NOSTRA PATRIA PROTAGONISTA IN TUTTO IL MONDO”

“Con grande orgoglio identitario, celebriamo, oggi, gli 80 anni della Repubblica Italiana, la nostra amata Patria che si fonda sui valori della libertà e della democrazia e che, oggi più che mai, grazie al Governo presieduto da Giorgia Meloni, e’ protagonista in tutto il mondo”.

E’ quanto ha affermato il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), che, stamani, a Salerno, ha partecipato alle celebrazioni della Festa della Repubblica.

“Questa importante ricorrenza vede uniti tutti gli Italiani e tutti i territori per sottolineare il valore del nostro Paese, della nostra storia, delle nostre conquiste e dei nostri successi e per sottolineare l’importante ruolo delle Istituzioni, centrali e territoriali, per la coesione sociale del Paese e per alimentare tare il senso di appartenenza alla nostra Nazione”, ha aggiunto il Vice Presidente Fabbricatore.

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