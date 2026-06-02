SALERNO. SAREL MALAN (FORZA ITALIA): “GRAZIE A CHI MI HA SOSTENUTO, E’ SOLO UN PUNTO DI PARTENZA”

“Sono particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto e desidero anzitutto ringraziare gli oltre 600 cittadini che hanno scelto di accordarmi la loro fiducia. Si tratta di un consenso che mi onora profondamente e che considero il frutto di una campagna elettorale autentica, condotta tra la gente, ascoltando problemi, raccogliendo proposte e costruendo rapporti umani prima ancora che politici.”

Lo dichiara il neo Consigliere Comunale di Forza Italia a Salerno Sarel Malan.

Rivolgo le mie congratulazioni al sindaco Vincenzo De Luca e alla coalizione che ha ottenuto la fiducia della maggioranza degli elettori. Il responso delle urne va sempre rispettato e rappresenta il fondamento della democrazia. Da parte mia, il compito sarà quello di svolgere il mandato ricevuto con serietà, equilibrio e senso delle istituzioni, mettendomi al servizio dell’intera comunità salernitana. Chi viene eletto in Consiglio comunale non rappresenta soltanto chi lo ha votato, ma tutti i cittadini, compresi coloro che hanno compiuto scelte diverse. È con questo spirito che intendo affrontare questa nuova esperienza amministrativa.

Questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma soltanto l’inizio di un percorso. Sono già al lavoro insieme agli amici e ai sostenitori che hanno creduto in questo progetto politico. Un progetto che guarda al futuro della città e che punta a costruire, nel tempo, una nuova classe dirigente capace di coniugare esperienza, competenza, entusiasmo e radicamento sul territorio. Non si tratta soltanto di un ricambio generazionale, ma anche di un ricambio politico e culturale che ritengo necessario per affrontare le sfide che attendono Salerno nei prossimi anni.

Il risultato ottenuto da Forza Italia assume inoltre un significato politico importante. Essere il primo partito della coalizione di centrodestra in città dimostra che esiste uno spazio sempre più ampio per una proposta politica moderata, liberale, popolare ed europeista. È un dato che considero incoraggiante perché conferma una convinzione che porto avanti da tempo: il centrodestra è tanto più forte quanto più riesce ad attrarre il mondo moderato e centrista, quanto più riesce a parlare alle famiglie, ai professionisti, ai giovani, alle imprese e a tutti coloro che chiedono serietà, competenza e buon governo.

Credo che il futuro passi attraverso un centrodestra sempre più centro e sempre meno destra, capace di allargare il proprio consenso senza rinunciare ai propri valori. Gli squilibri verso gli estremi, da qualsiasi parte provengano, finiscono spesso per generare divisioni e criticità che non aiutano la crescita delle comunità. Per questo considero il rafforzamento di Forza Italia un elemento importante non soltanto per gli equilibri locali, ma anche come segnale politico che lascia ben sperare per il futuro del Paese.

Continueremo quindi a lavorare per rafforzare ulteriormente il radicamento di Forza Italia sul territorio, favorendone la crescita a Salerno, in provincia e in tutta la Campania. È un percorso che intendo portare avanti con convinzione, al fianco del segretario provinciale Roberto Celano e del segretario regionale Fulvio Martusciello, ai quali va riconosciuto il merito di aver costruito una proposta politica credibile, moderata e profondamente radicata nelle esigenze dei cittadini.

Il nostro lavoro non si fermerà con la conclusione della campagna elettorale. Al contrario, comincia adesso. Vogliamo farci trovare pronti alle sfide future e costruire, giorno dopo giorno, una proposta politica sempre più forte e autorevole. Saremo presenti sul territorio, vicini alle persone, alle associazioni, alle categorie produttive e a tutti coloro che intendono contribuire alla crescita della città.

In Consiglio comunale e fuori dal Consiglio continueremo a portare l’attenzione sui problemi che incidono concretamente sulla qualità della vita dei salernitani: la sanità e il diritto alle cure, il lavoro e le opportunità per i giovani, la viabilità e la mobilità urbana, la manutenzione delle strade e del verde pubblico, il potenziamento degli impianti e delle strutture sportive, il sostegno alle famiglie e alle attività economiche.

La campagna elettorale è terminata, ma l’impegno continua. Con umiltà, determinazione e spirito di servizio continueremo a lavorare per Salerno, con l’obiettivo di costruire una città più moderna, più efficiente e più vicina alle esigenze dei suoi cittadini.