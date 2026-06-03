VALLE DELL’IRNO. LA CARICA DEI SINDACI AL TERZO MANDATO: SESSA, LANZARA E MARCHESE

Le elezioni comunali 2027 saranno un test importante in tutta la Valle dell’Irno dove sono tre i Sindaci che si propongono per il terzo mandato: Vincenzo Sessa (Fisciano), Paola Lanzara (Castel San Giorgio) e Giorgio Marchese (Siano). Non potrà, invece, ricandidarsi il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma che ha raggiunto il limite dei due mandati ma in un comune con una popolazione superiore ai 15mila abitanti.

E, cosi’, nei principali centri della Valle dell’Irno, proprio in questi giorni, la campagna elettorale sembra essere entrata già nel vivo con i candidati alla carica di Sindaco che iniziano le grandi manovre di avvicinamento all’appuntamento elettorale della Primavera 2027.