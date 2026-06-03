COMUNE DI CAMPAGNA. CAMPAGNA ATTIVA ANNUNCIA IL SOSTEGNO PER ADELE AMORUSO AL BALLOTTAGGIO

In questi giorni di confronto successivi al primo turno, il nostro gruppo di “Campagna Attiva ” ha continuato a credere che la forza di una lista risieda nell’unità e nella responsabilità delle proprie scelte.

Proprio per questo, dopo un confronto serio e approfondito, oggi comunichiamo la nostra decisione di sostenere Adele Amoruso al ballottaggio.

È una scelta che nasce da una convergenza programmatica concreta. Con Adele Amoruso abbiamo parlato della nostra città, delle nostre priorità e dei punti che Campagna Attiva ha elaborato democraticamente nelle proprie assemblee.

Abbiamo trovato ascolto, disponibilità al confronto e condivisione su temi per noi fondamentali. La volontà è quella di contribuire alla costruzione di una prospettiva amministrativa più vicina alle idee, ai valori e agli obiettivi che abbiamo portato avanti durante questa campagna elettorale.