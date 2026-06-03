COMUNE DI CAMPAGNA. CAMPAGNA ATTIVA ANNUNCIA IL SOSTEGNO PER ADELE AMORUSO AL BALLOTTAGGIO

Redazione Agenda Politicadai Comuni

In questi giorni di confronto successivi al primo turno, il nostro gruppo di “Campagna Attiva ” ha continuato a credere che la forza di una lista risieda nell’unità e nella responsabilità delle proprie scelte.

Proprio per questo, dopo un confronto serio e approfondito, oggi comunichiamo la nostra decisione di sostenere Adele Amoruso al ballottaggio.

È una scelta che nasce da una convergenza programmatica concreta. Con Adele Amoruso abbiamo parlato della nostra città, delle nostre priorità e dei punti che Campagna Attiva ha elaborato democraticamente nelle proprie assemblee.

Abbiamo trovato ascolto, disponibilità al confronto e condivisione su temi per noi fondamentali. La volontà è quella di contribuire alla costruzione di una prospettiva amministrativa più vicina alle idee, ai valori e agli obiettivi che abbiamo portato avanti durante questa campagna elettorale.

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