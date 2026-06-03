SALERNO. RICONTEGGI IN CORSO: IN BILICO IL SEGGIO DAVVERO VERDI, AVANTI SALERNO PUNTA AL QUARTO ELETTO

Ci sono appena 28 voti di differenza e di vantaggio tra la lista Davvero Verdi e quella di Avanti Salerno: in gioco, pero’, c’è un seggio da consigliere comunale a Salerno. E’ questa una delle verifiche piu’ importanti che la Commissione Elettorale, da oggi, inizierà a valutare, nell’ambito della attività di controllo dei dati elettorali, emersi dai 151 seggi del Comune di Salerno.

28 voti che possono cambiare anche gli equilibri politici all’interno del Consiglio Comunale: la lista Avanti Psi – che, al momento, ha ottenuto solo l’assessorato per Natella – con quattro consiglieri avrebbe la stessa forza numerica di A Testa Alta (due assessori) e della lista Salerno per i Giovani (con l’assessore Paola De Roberto).

Resta, all’interno della Giunta Comunale di Salerno, ancora spazio per un nuovo assessore ma c’è anche il delicato e prestigioso ruolo di Presidente del Consiglio: tutto dipende da 28 voti.