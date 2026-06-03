SALERNO. RICONTEGGI IN CORSO: IN BILICO IL SEGGIO DAVVERO VERDI, AVANTI SALERNO PUNTA AL QUARTO ELETTO

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Ci sono appena 28 voti di differenza e di vantaggio tra la lista Davvero Verdi e quella di Avanti Salerno: in gioco, pero’, c’è un seggio da consigliere comunale a Salerno. E’ questa una delle verifiche piu’ importanti che la Commissione Elettorale, da oggi, inizierà a valutare, nell’ambito della attività di controllo dei dati elettorali, emersi dai 151 seggi del Comune di Salerno.

28 voti che possono cambiare anche gli equilibri politici all’interno del Consiglio Comunale: la lista Avanti Psi – che, al momento, ha ottenuto solo l’assessorato per Natella – con quattro consiglieri avrebbe la stessa forza numerica di A Testa Alta (due assessori) e della lista Salerno per i Giovani (con l’assessore Paola De Roberto).

Resta, all’interno della Giunta Comunale di Salerno, ancora spazio per un nuovo assessore ma c’è anche il delicato e prestigioso ruolo di Presidente del Consiglio: tutto dipende da 28 voti.

Related Posts

Giugno 3, 2026

SALERNO. MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI): “NOI INSIEME IN CONSIGLIO COMUNALE”

Giugno 3, 2026

COMUNE DI CAMPAGNA. CAMPAGNA ATTIVA ANNUNCIA IL SOSTEGNO PER ADELE AMORUSO AL BALLOTTAGGIO

Giugno 2, 2026

COMUNE DI SARNO. AMMINISTRAZIONE IN PIAZZA PER LA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO