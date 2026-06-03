FICO BOCCIA GAMBALE (MINISTERO SALUTE) E PROMUOVE CANTONE ALLA GUIDA DELL’AZIENDA RUGGI DI SALERNO

Fuori Giuseppe Gambale, Funzionario del Ministero della Salute, dentro Nicola Cantone, manager della Sanità Privata, da sempre vicino all’area politica di Casa Riformista di Matteo Renzi. E’ questa la decisione di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, che, nel pomeriggio di oggi, ha comunicato al Rettore di Unisa D’Antonio, il decreto con il quale Nicola Cantone viene indicato con Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno. Una procedura abbastanza lunga nella quale, a quanto si apprende, ha giocato un ruolo anche l’ex Presidente della Regione Vincenzo De Luca che avrebbe messo un veto politico sul nome di Gambale, troppo vicino a Fratelli d’Italia. Alla fine Fico ha indicato il nome di Nicola Cantone che a Salerno era già stato nel 2017, tra il Governo Renzi e quello Gentiloni, salvo, poi, essere revocato dall’allora Presidente De Luca, dopo una serie di interrogazioni parlamentari, presentate dal Ms5 e dal Centro destra, per la mancanza di alcuni requisiti. Questa volta, pare, che Cantone ce l’abbia davvero fatta e qualche attento osservatore politico parla, già, di un risarcimento per Casa Riformista per la mancata elezione, in Provincia di Salerno, di un consigliere regionale: Tommaso Pellegrino.

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